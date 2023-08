Dodental Hawaï loopt op tot 80, vragen over waarschuwingen

Op Hawaï is het dodental als gevolg van de branden opgelopen tot 80. Dat meldt de gemeente Maui. Hulpverleners verwachtten al dat het dodental zou stijgen. De autoriteiten willen weten wat de oorzaak is dat het vuur zo snel door het historische stadje Lahaina trok. Er was maar weinig tijd om de inwoners te waarschuwen.

Na drie dagen is er nog veel onduidelijk over de noodsirenes die op de eilanden zouden moeten waarschuwen voor natuurrampen of andere calamiteiten. Die lijken niet te zijn afgegaan. De autoriteiten hebben nog niet laten weten of er waarschuwingen zijn verstuurd via berichten op de smartphone.

De brandweercommandant heeft wel gezegd dat de ploegen die het vuur bestreden nauwelijks met het commandocentrum konden communiceren en dat ook het mobiele netwerk eruit lag. "Bewoners waren op zichzelf aangewezen", zei hij. Ook de stroom viel uit.

Opvang

Toen het vuur oplaaide zijn mensen vertrokken. Anderen kregen het advies om ter plekke te schuilen. Onder hen waren ook hotelgasten. Later heeft de gemeente op Facebook een evacuatiebevel doen uitgaan. Overlevenden zeggen dat ze maar weinig tijd hadden en sommigen van hen vluchtten de zee in.

Inwoners van Hawaï vertellen hoe het vuur op hen afkwam: