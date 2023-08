Speciale aanklager met meer bevoegdheden aangesteld in zaak Hunter Biden

De Amerikaanse minister van Justitie heeft een aanklager in het onderzoek naar Hunter Biden de status van 'speciaal aanklager' gegeven. De zoon van de Amerikaanse president wordt beschuldigd van belastingmisdrijven en het overtreden van de wapenwet.

David Weiss, de door president Trump aangestelde aanklager die Hunter Biden onderzoekt, krijgt met de speciale status meer bevoegdheden dan een normale federale aanklager. Hij kan onafhankelijker opereren en hoeft zich minder aan te trekken van de gebruikelijke hiërarchie.

Het is een nieuwe wending in het langlopende strafrechtelijke onderzoek naar Hunter Biden. Dat onderzoek leek ten einde te komen toen in juni een schikking werd aangekondigd. Daardoor zou Hunter Biden een rechtszaak ontlopen. Hij was van plan schuld te bekennen aan twee belastingovertredingen.

Daarnaast lag er een aanklacht voor het feit dat hij in 2018 een vuurwapen had gekocht zonder te zeggen dat hij drugsverslaafd was. Daardoor was de koop een misdrijf. De aanklagers zouden die aanklacht binnen twee jaar laten vallen als Hunter Biden uit de problemen bleef en zou slagen voor een drugstest.

Impasse

Een rechter ging echter niet akkoord met de schikking. Ze eiste dat de verdediging en justitie opnieuw om de tafel gaan om de voorwaarden van de deal helder te krijgen, en om de gedeeltelijke immuniteit die de jongere Biden geboden is te beperken. Die nieuwe onderhandelingen eindigden in een impasse, waarop het Amerikaanse OM liet weten dat het toch tot een rechtszaak zal komen.

De Democraten maken zich al langer zorgen of de zoon van Biden een probleem gaat vormen voor de campagne van president Biden voor diens herverkiezing.

Republikeinen beschuldigen Hunter er al jaren van de politieke macht van zijn vader te gebruiken voor persoonlijk gewin bij zijn zakelijke activiteiten in Oekraïne en China. Er kwam vanuit die hoek ook harde kritiek op de voorgestelde schikking in juni. De Republikeinen vonden dat de zoon van de president er te makkelijk vanaf kwam.