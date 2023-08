Sevilla start met nederlaag in La Liga, Rayo Vallecano even koploper

Het ging in de slotfase van kwaad tot erger bij de thuisploeg. Federico Gattoni werd makkelijk van de bal gezet door Duro. De spits kon de bal vervolgens kwijt bij invaller Javier Guerra, die van dichtbij de winnende treffer maakte. De 11 minuten extra tijd konden niets aan de uitslag veranderen.

Sevilla kon de overwinning niet meer over de streep trekken, mede doordat het de wedstrijd eindigde met tien man. Verdediger Loïc Badé kopte een bal te zacht terug richting zijn eigen doelman waardoor Valencia-aanvaller Hugo Duro er alleen vandoor leek te gaan. Badé trok aan de noodrem en moest met een rode kaart vertrekken.

Beide ploegen gingen de hele wedstrijd redelijk gelijk op, het was dus ook niet vreemd dat Sevilla binnen tien minuten weer op gelijke hoogte kwam via Youssef En-Nesyri. Hij kopte een prachtige assist van Suso binnen.

De Europa League-winnaar startte met oud-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos in de basis. Zij moesten toezien hoe Valencia na rust de openingstreffer maakte. Het was André Almeida die met een schijnbeweging zichzelf vrijspeelde en de bal kon klaarleggen op de vrijstaande Mouctar Diakhaby: 0-1.

Sevilla is de competitie in Spanje niet goed gestart. In een warm Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (ruim 33 graden om 22.00 uur 's avonds) werd met 1-2 verloren van Valencia.

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in Spanje ging vrijdagavond tussen Almería en Rayo Vallecano. De thuisploeg was in eigen huis misschien niet de mindere tegen de club uit Madrid, maar binnen een half uur keek Almería al wel tegen een 0-2 achterstand aan.

Twee penalty's waren daar de oorzaak van. Isi Palazón en Randy Nteka schoten de buitenkansjes allebei in een andere hoek raak. Daardoor heeft Rayo Vallecano, op doelsaldo, in ieder geval voor een dag de koppositie gepakt in La Liga.