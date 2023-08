Antwerp haalt uit tegen Kortrijk dankzij hattrick Janssen en doelpunt Kerk

In de 36ste minuut maakte Janssen zijn tweede goal. Oog in oog met de Kortrijk-keeper Tom Vandenberghe faalde de voormalig international niet. Vlak voor rust mocht Kerk de 4-0 van dichtbij binnentikken.

Janssen wist al na tien minuten het net te vinden. Een voorzet van Gaston Avila werd binnengeschoten door de Nederlandse spits. Ruim tien minuten later verdubbelden de Antwerpenaren de voorsprong. Kortrijk-verdediger Martin Wasinski kreeg de bal tegen zich aangeschoten (2-0).

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel heeft uitgehaald tegen KV Kortrijk: 6-0. Het waren de Nederlandse aanvallers die de kampioen van vorig jaar de ruime overwinning bezorgden. Vincent Janssen scoorde drie keer en Gyrano Kerk deed ook nog een duit in het zakje.

Een klein kwartiertje na rust completeerde Janssen zijn hattrick. Na knullig balverlies van Kortrijk had de Nederlander de tijd om de bal rustig in de hoek te plaatsen. Arbnor Muja zorgde met afstandsschot in de 67ste minuut voor een vroeg slotakkoord.

Royal Antwerp heeft na drie wedstrijden zes punten. Vorige week leed de ploeg namelijk een nederlaag tegen Anderlecht (1-0). Janssen maakte op vrijdagavond zijn eerste treffers van het nog prille seizoen.