Olympisch kampioene McLaughlin-Levrone mist WK atletiek door blessure

Sydney McLaughlin-Levrone komt niet in actie tijdens de WK atletiek in Boedapest. De Amerikaanse heeft zich afgemeld, omdat ze kampt met een lichte knieblessure, zo meldt ze op Instagram.

De regerend olympisch en wereldkampioene op de 400 meter horden had al aangegeven dat zij tijdens de WK niet op dat nummer zou uitkomen en dus niet tegen Femke Bol zou strijden op het onderdeel waar ze ook wereldrecordhoudster is.

Ze zou alleen de 400 meter lopen. Maar nu zal de 24-jarige Amerikaanse dus ook niet gaan uitkomen tegen concurrente Lieke Klaver.

McLaughlin-Levrone zegt op haar social media dat ze er naar uitkijkt om iedereen binnenkort terug te zien op de baan.

Ook geen Diamond League?

Op 8 september zouden McLaughlin-Levrone en Bol wel tegen elkaar uitkomen op de 400 meter horden tijdens de Diamond League-wedstrijd in Brussel. Onduidelijk is nog of dat duel zal doorgaan.