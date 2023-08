Manchester City gaat in het nieuwe seizoen door met winnen en Haaland met scoren

Manchester City en Erling Haaland gaan door met datgene wat ze vorig seizoen al zo vaak deden: winnen en scoren. In een uitwedstrijd werd het gepromoveerde Burnley met 3-0 verslagen. De topscorer van vorig seizoen (36 competitiegoals) maakte twee treffers.

Al na drie minuten was het raak voor de Noor. Hij tikte de bal van dichtbij binnen. Een halfuur later verdubbelde Haaland de score middels een prachtig doelpunt. Hij schoot de bal vanaf ongeveer elf meter snoeihard via de onderkant van de lat in het doel.

Het moedige Burnley, waar City-legende Vincent Kompany trainer is, ontbeerde te veel kwaliteit om City echt het vuur aan de schenen te leggen.

De regerend landskampioen en Champions League-winnaar scoorde in de tweede helft nog één keer. De bal plofte in het vijfmetergebied voor de voeten van Rodri neer en het was voor de Spanjaard een koud kunstje om succesvol af te drukken.