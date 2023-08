Groningen wint meteen in eerste divisie, Cambuur en Emmen gelijk, twee duels stilgelegd

Voor het eerst in ruim twintig jaar rolde de bal in Groningen vrijdagavond voor een wedstrijd in de eerste divisie. De plaatselijke FC wil dat maar één jaar laten duren, dus moet er dit seizoen meteen weer gepromoveerd worden. De eerste stap daarvoor werd gezet met winst op Jong Ajax: 4-1.

De andere twee degradanten uit de eredivisie, SC Cambuur en FC Emmen, troffen elkaar op de eerste speeldag in Friesland. Daar werd het door een doelpunt van Cambuur-speler Wiebe Kooistra in de absolute slotminuut van de blessuretijd nog 2-2.

Van Veen scoort snel

FC Groningen begon tegen de beloften van Ajax met Kevin van Veen in de basis. Laatstgenoemde kwam vorig seizoen tot 25 doelpunten voor Motherwell in de Schotse competitie en droomt dit jaar van 30 doelpunten.

De eerste van het seizoen had hij al binnen anderhalve minuut kunnen maken, maar hij kon een één-op-één-duel met Jong Ajax-doelman Charlie Setford niet winnen.

Groningen was, zoals verwacht, de sterkere ploeg en kwam na een half uur terecht op voorsprong. Een hoekschop werd knap binnengekopt door Marco Rente, die een zeer goed gevulde Euroborg liet juichen. Dat gebeurde na de rust nog een keer toen er weer een corner nodig was voor een treffer. Romano Postema kopte nu raak.

Wedstrijden stilgelegd

Na die tweede treffer werd er weer eens een wedstrijd in Groningen stilgelegd. Vorig seizoen ging het in de eredivisie meerdere keren mis, na wangedrag van supporters. Nu werd na de 2-0 bier op het veld gegooid. De regels zijn daarin nog onveranderd, dus gingen beide ploegen kort naar binnen.

Datzelfde gebeurde ook in Leeuwarden, waar Cambuur en FC Emmen tegen elkaar speelden. Cambuur kwam na 66 minuten voetballen terug in de wedstrijd tegen Emmen, dat voor rust via Ben Scholte en Jeff Hardeveld een 0-2 voorsprong had genomen. De 1-2, gemaakt door Michael Breij na een blunder van keeper Jan Hoekstra, werd door supporters gevierd met bier op het veld. Ook daar dirigeerde de scheidsrechter beide teams naar binnen.