Invaller Van Ginkel schiet Vitesse bij seizoensouverture naar zege op tiental Volendam

Een vroege mogelijkheid was er wel. Boutrah bediende Hamulic, maar de aanname van de spits was onder de maat. Volendam oogde veel energieker en kwam snel op voorsprong. Bilal Ould-Chikh draaide de bal van rechts met links voor het doel en bij de tweede paal tikte spits Mühren binnen.

Dat Vitesse nog niet geheel klaar was voor de start van het seizoen was vooraf al duidelijk . En zo bleek ook op het veld. Met nieuwelingen Mathijs Tielemans, Amine Boutrah, Kacper Kozlowski, Said Hamulic en de teruggekeerde doelman Eloy Room in de basis kwamen de Arnhemmer aanvankelijk bijzonder zwak voor de dag.

De enige nieuweling in de basis bij Volendam was doelman Mio Backhaus, die de naar Internazionale teruggekeerde Filip Stankovic moet doen vergeten.

De grote afwezige in Volendam was Carel Eiting. De middenvelder wil een transfer naar FC Twente forceren en meldde zich, zoals eerder deze voorbereiding, ziek. Dat kwam als een verrassing voor de nieuwe trainer Matthias Kohler, die pas om 16.00 uur vrijdagmiddag de afmelding van zijn aanvoerder binnen kreeg.

Bij de opening van het eredivisieseizoen 2023/2024 heeft Vitesse een benauwde 2-1 zege geboekt op een tiental van FC Volendam. Aan De Dijk was de thuisploeg in de eerste helft de betere ploeg, maar na rood voor doelpuntenmaker Robert Mühren kantelde de wedstrijd.

Vanaf rechts zorgde Ould-Chikh andermaal voor gevaar en kon Damon Mirani uithalen. Room stopte het schot, maar in de rebound was Mühren weer alert. De goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel voor Mühren. Even later redde Room op een nieuw schot van Mühren.

De eerste helft was voor de thuisploeg, er was niets aan de hand. Een domme overtreding van Mühren zorgde voor een domper vlak voor rust. Na ingrijpen van de VAR gaf arbiter Dennis Higler de spits een rode kaart voor het met gestrekt been inkomen op Mathijs Tielemans.

Comeback Vitesse

Met elf tegen tien rook Vitesse na rust bloed en de Arnhemmers kwamen beter voor de dag. Nadat Boutrah al de paal had geraakt vond Tielemans na een fraaie combinatie met Hamulic door het midden het net.

Terwijl de zon onderging en de lucht oranje kleurde, was het voor Volendam zaak om in ieder geval een punt over te houden aan het openingsduel. Langzaam werd het donker in het dorp en het lukte niet.

Ook Wittek raakte nog de paal en vier minuten voor tijd tikte invaller Marco van Ginkel van dichtbij het winnende doelpunt binnen. Vanaf de tribune zag Mühren het met trieste ogen aan.