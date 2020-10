Van ziekte herstellende Kimmann kan nationale titel BMX niet verdedigen

Niek Kimmann kan zijn Nederlandse titel BMX aanstaande zondag niet verdedigen. De nummer twee van de wereld kampt met de naweeën van een virusinfectie die hij opliep tijdens zijn vakantie. Kimmann zegt dat het niet het coronavirus is dat hem momenteel buitenspel zet.

Wel heeft hij een behoorlijke trainingsachterstand. "De hele maand september heb ik niks kunnen doen. Het gaat de laatste twee weken langzaam beter, maar het NK komt veel te vroeg", aldus Kimmann.

Momenteel verblijft de 24-jarige Kimmann in Italië waar hij in alle rust kan trainen. Hoewel hij formeel nog niet is geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar, kan dat ticket hem op grond van zijn tweede plaats op de wereldranglijst amper nog ontgaan. Met het oog op Tokio is een goed herstel van zijn ziekte dan ook het belangrijkste.

'Ontzettend balen'

"Een beetje fietsen en een klein beetje krachttraining, meer doe ik nog niet. De dokter vindt het moeilijk om in te schatten hoe lang het gaat duren, maar ik ben al blij dat ik vooruitgang zie. Het is ontzettend balen, maar als je dit dan toch moet hebben, dan maar in zo'n toch al gemist jaar als 2020."

Het NK is zondag zonder publiek op de olympische baan op Papendal.