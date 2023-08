België populair bij Nederlandse huurders: 'Meer waar voor je geld'

Als Jenna Abbou de drempel van haar nieuwe huurwoning over is gestapt, dan kan ze de landsgrens zien liggen. Die loopt dwars over de brug die het Belgische Maaseik met Nederland verbindt. "Je hebt hier alle voordelen van in Vlaanderen wonen, maar je bent ook zo in Nederland. Maastricht is heel dichtbij. Ik heb zelfs nog af en toe verbinding met het Nederlandse mobiele netwerk."

Abbou is een van de vele Nederlanders die de afgelopen jaren in België een huurwoning zijn gaan zoeken. Langs de hele grens zien Vlaamse makelaars dat huurwoningen razend populair zijn bij Nederlanders. Harde cijfers over de toename van huurders zijn er niet. Maar in een rondgang door het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co bevestigen makelaars en de CIB, de Vlaamse koepel van vastgoedondernemers, dat zij een forse toename zien van Nederlandse huurders.

Meer ruimte voor hetzelfde geld

Het plan was eigenlijk om een woning te huren in de omgeving van Panningen in Noord-Limburg, vertelt Abbou. "We wilden iets dat kant en klaar is. Het liefst nieuwbouw. In Nederland is de wachtlijst voor zoiets twee jaar. We vonden alleen maar afschuwelijke huizen." Kopen is voor haar geen optie, omdat ze niet genoeg hypotheek kan krijgen bij de bank.

En dus zocht ze zo'n 35 kilometer verderop, net over de grens. "Mijn nicht woonde hier net een jaar. Die zei: waarom zoek je niet eens in Maaseik. We hadden binnen twee maanden een echt huis. Het is helemaal gerenoveerd, met veel ruimte. In Nederland krijg je voor hetzelfde geld een appartement met een oude keuken en badkamer."