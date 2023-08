Besmet drinkwater in Didam, bewoners geadviseerd kraanwater te koken

In Didam is een bacterie gevonden in een opslagreservoir voor water. Zo'n 7000 huishoudens in de Gelderse plaats krijgen daarom het advies om het kraanwater drie minuten te koken voordat het gedronken wordt.

Het gaat om de bacterie enterokokken, meldt drinkwaterbedrijf Vitens. De bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Het advies geldt vooralsnog tot maandagavond.

Het water uit de kraan kan wel gewoon gebruikt worden om te douchen, om handen te wassen of voor het doorspoelen van de wc.

Vitens gaat het leidingnetwerk doorspoelen en daarna monsters nemen om de kwaliteit van het water te controleren. Klanten worden op de hoogte gehouden, zegt het bedrijf.

Ook besmet water in Doorn

De bacterie was vorige week ook in reservoirs in Doorn in Utrecht gevonden. Daar gold een aantal dagen een kookadvies. Dat de bacterie nu in Didam is opgedoken, is puur toeval, zegt een woordvoerder van Vitens tegen het ANP. De oorzaak van de besmetting van het water in Doorn is nog niet bekend.