Weer succes voor Nederlandse handbikers op WK: goud voor Jansen en Valize

Een tevreden Mitch Valize en Tim de Vries na afloop - NOS

In de H4-klasse bij de vrouwen ging Jenette Jansen er vandoor met een gouden medaille. De 55-jarige handbikester won in 1988 op de Paralympische Spelen al driemaal atletiekgoud, won in 1996 met het basketbalteam paralympisch zilver en in 2021 won ze ook paralympisch goud op de weg. Ze lijkt nog niet van plan het rustiger aan te doen, want afgelopen woensdag was ze ook al de beste in de tijdrit.

Wat betekent H1 tot en met H5? Handbiken is onderverdeeld in vijf categorieën H1 (met de H van handbiken) tot en met H5. De renners in de H1-categorie hebben de zwaarste beperking, die in de H5 de lichtste. In deze discipline van het para-cycling worden er alleen wedstrijden gereden op de weg.