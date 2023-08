Antetokounmpo niet naar WK basketbal, niet op tijd hersteld van knieoperatie

Giannis Antetokounmpo heeft zich afgemeld voor het WK basketbal, dat over twee weken begint in Japan, Indonesië en de Filipijnen. De 28-jarige Griekse forward van Milwaukee Bucks is niet op tijd hersteld van een knieoperatie.

Die was begin juli noodzakelijk na aanhoudende knieproblemen. Antetokounmpo speelde vorig seizoen in 63 van de mogelijke 82 NBA-wedstrijden. Tijdens de play-offs in april kwamen daar ook rugproblemen bij.

"Iedereen weet dat mijn passie en liefde voor het nationale team nooit zullen veranderen. Sinds het einde van mijn NBA-seizoen heb ik mijn lichaam tot het uiterste gedreven", laat Antetokounmpo weten via X, voorheen Twitter.

'Afmelding was enige optie'

"Maar na maanden werk is het duidelijk dat ik niet klaar ben om deel te nemen aan het WK. Dit was geen keuze, maar mijn enige optie om ervoor te zorgen dat ik terugkom op het niveau waar ik tot nu toe zo hard voor heb gewerkt in mijn carrière."

Antetokounmpo, geboren in Athene en op 18-jarige leeftijd vertrokken naar Milwaukee Bucks, nam met Griekenland deel aan de WK's van 2014 en 2019. Tijdens de laatste editie werd hij de eerste regerende "MVP" die deelnam aan een wereldkampioenschap. Dat is de prijs voor beste basketballer van het NBA-seizoen, die hij het jaar erop ook won.

Ook Jokic afwezig

Ook Denver Nuggets-sterspeler Nikola Jokic gaat niet naar het WK. De Serviër zegt uitgeput te zijn na een zwaar seizoen, waarin hij zijn ploeg naar de eerste NBA-titel in de clubgeschiedenis leidde.