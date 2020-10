Zus Nicky Verstappen tegen Jos B.: 'Jij bent geen mens maar een monster'

De ouders van Nicky komen aan bij de rechtbank, samen met hun vertrouwenspersoon Peter R. de Vries - ANP

Op de vierde zittingsdag van de rechtszaak tegen Jos B. was het woord aan de familie Verstappen. Voor het eerst richtten ze zich rechtstreeks tot de rechtbank en de verdachte om te vertellen wat de dood van Nicky en de jarenlange onzekerheid over de omstandigheden van zijn dood met hen heeft gedaan. In dit artikel lees je terug wat er in de rechtszaal werd gezegd:

13.13: De rechter sluit de zitting af "Dit was moeilijk", zegt de rechter. "Laten we de zitting afsluiten." Morgen aan het einde van de dag zal het OM met de eis tegen Jos B. komen. De officier van justitie zegt dat hij de hele dag nodig zal hebben voor zijn betoog. De zitting wordt beëindigd.

13.10 uur: de rechter gaat in gesprek met Jos B. "Ik had een verleden, dat speelde in gedachten mee", zegt B., doelend op zijn zedenverleden. "Die angst heeft me weerhouden te vertellen wat er was gebeurd." Hij zegt dat destijds nog niet wist of Nicky seksueel misbruikt was. De rechter zegt dat hij daarom die angst niet snapt. "En hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is om erop terug te komen", zegt B. De rechter wijst B. op de 22 lange jaren die de familie heeft moeten wachten op zijn verklaring. "Is dit alles wat u wil zeggen". "Ja", antwoordt B.

13.07 uur: Jos B. reageert "Het spijt me heel erg dat ik zo lang heb gewacht met een verklaring afleggen. Dat had ik in 98 kunnen doen, 2001, twee jaar geleden. Het is gewoon te laat", zegt B. Angst hield hem tegen, zegt hij. "Angst voor wat het zou doen met mijn eigen leven."

13.04 uur: Berthie in gesprek met B. "De straf is aan de rechters, maar voor ons zal het nooit genoeg zijn. Nooit heb je maar iets van medeleven laten blijken.", zegt ze tegen B. "Je weet niet eens wat dat is." Ze kijkt hem lang en doordringend aan. Jos B. slikt. "Ook hier kan ik heel goed begrijpen hoeveel pijn het moet doen", zegt B. "In een keer is hij weg. Ik kan me indenken hoe moeilijk het is om 22 jaar te moeten wachten, misschien had ik eerder moeten verklaren. Maar mijn verklaring is niet wat ze willen horen. Hun wens is niet mijn waarheid."

13.00 uur: ook moeder Berthie spreekt B. aan "Nick zou nu een man van 33 jaar zijn geweest. We kunnen alleen maar dromen wat er van hem geworden zou zijn. Maar we zullen het nooit weten, hij is voor altijd een jongen van 11 jaar." Ook zij spreekt B. aan. "Jij bent de dader, daar hebben wij geen twijfel over. Maar jij zwijgt alleen. Je was de eerste twee jaar na de arrestatie te laf om iets te zeggen." Ze spreekt ook over zijn videoverklaring en noemt het een "in elkaar geflanst filmpje". "Wij vragen ons al die tijd af wat er met Nick is gebeurd. Jij weet dat, B. Jij zou onze vragen kunnen beantwoorden, maar je doet het niet."

12.57 uur: moeder Berthie neemt het woord "22 jaar, acht weken en drie dagen geleden is ons leven kapotgemaakt", zegt ze. "We hebben al die lange donkere dagen geteld. Dat we hem niet konden vasthouden, dat we zochten naar antwoorden." Ze vertelt dat ze elke dag een kaarsje opsteken bij de foto van Nicky. "Elke keer weer is er die vraag: waarom?" Ze vertelt dat ze een goed leven hadden, maar opeens veranderde dat leven in een nachtmerrie. "Het leven van onze Nick werd afgenomen. De jeugd van Femke is hiermee ook verloren gegaan. Het is een wond die niet meer dicht gaat."

Moeder Nicky Verstappen: 'Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was' - NOS

12.56 uur: Jos B. reageert "Als mijn broertje me was ontnomen, had ik ook zo'n speech gehouden", zegt B. "Maar helaas heb ik geen antwoord op de vragen."

12.55 uur: zus Femke aan het woord "Ik was nog jong, maar wist dat vanaf het moment van Nicky's dood dat niets meer hetzelfde zou zijn. Ik had geen broertje meer. Hoe kon dat? Ik moest verder leven maar dat was moeilijk. Ik veranderde als persoon, kon geen kind meer zijn. Ik was nog maar alleen op de wereld", vertelt Femke Verstappen. "Het enorme gemis en verdriet is niet te beschrijven. Die pijn is er altijd. Ook bij mijn ouders, die compleet verscheurd zijn." Dan richt ze zich tot de verdachte. "Op al onze vragen moet jij ons antwoord geven B, dat ben je aan ons verplicht. Zolang jij in de rechtbank niet wilt uitleggen hoe je dna op de kleding van Nicky komt, ben jij voor ons de moordenaar. Jij hebt ons Nicky afgenomen. Voor mij ben jij geen mens maar een monster."

Zus Nicky Verstappen: 'Voor mij ben jij geen mens' - NOS

12.51 uur: Jos B. reageert "Het is moeilijk om te horen hoeveel pijn en verdriet dit bij de familie Verstappen doet", reageert Jos B. op de verklaring van de tante van Nicky. "De dood van Nicky Verstappen heeft mij ook geraakt. Maar dat is waarschijnlijk niets vergeleken bij het verdriet van de familie. Maar toch kan ik niet meer verklaren dan ik heb gedaan. "

12.50 uur: tante Nicky over Jos B. "Dan is er na twintig jaar ellende opeens een naam. Een gezicht. Jos B. Komt er gerechtigheid?" Ze vertelt hoe het is om steeds te horen dat B. niet wil verklaren. En opeens komt hij met een videoverklaring. "Een pathetisch verhaal. Hij is iemand die 20 jaar een eigen leven geleefd heeft en toen het hem te heet onder de voeten werd de benen nam." "Hoe kun je blijven zwijgen?", vraagt de tante. "Er moet nu eindelijk gerechtigheid zijn."

12.42 uur: tante van Nicky aan het woord Jacqueline Verstappen, de zus van de vader van Nicky, krijgt het eerst het woord. Ze is tot nu toe nauwelijks in de media geweest. "Het is moeilijk om hier vandaag te zitten. Want hoe moet je meer dan 20 jaar verdriet verwoorden in een paar minuten", zegt ze. "Het leven van Bertie, Peter en Femke is verwoest door de dood van Nicky. Mijn broer werd een ander mens. De hele familie werd anders. Als je geen begin en einde hebt kun je niets verwerken. Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Dat maakt een mens kapot. "

12.30 uur: de zitting wordt hervat De advocaat van de familie Verstappen komt eerst aan het woord. Ze geeft namens de nabestaanden een toelichting op het verzoek om schadevergoeding. Dat geld is onder meer bedoeld om de uitvaart en de grafsteen van Nicky te vergoeden. De familie Verstappen was hier niet voor verzekerd.

12.20 uur: familie wil B. kunnen aankijken De rechtbank heeft besloten om gehoor te geven aan de wens van de familie om op een plek te zitten waar ze Jos B. aan kunnen kijken. Ze komen schuin tegenover de verdachte te zitten, naast de officieren van justitie. Wel waarschuwde de rechter de familie: "We kunnen het hoofd van de verdachte niet zo draaien en vastzetten dat we dat oogcontact ook echt mogelijk kunnen maken." Het is zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt. Normaal gesproken zit de familie achter of naast de verdachte, tegenover de rechters en officieren van justitie.