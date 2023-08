Evenepoel bezorgt België eerste wereldtitel tijdrijden: 'Heel uniek gevoel'

"Het plan was perfect en de benen waren op de afspraak", vertelt een lachende Evenepoel met de regenboogtrui om zijn schouders. "Het was een dag waarop je de benen niet voelt en dat was echt nodig om Ganna te kloppen. Het is een heel uniek gevoel."

Voor het eerst in de wielerhistorie is een Belg wereldkampioen tijdrijden geworden. Remco Evenepoel was op een 47,8 kilometer lang parcours met start en finish in het Schotse Stirling net wat sneller dan Filippo Ganna.

Het brons ging naar de Brit Joshua Tarling. De pas 19-jarige Tarling, die zich in juni tot jongste Britse kampioen tijdrijden ooit kroonde, was de verrassing van de dag in Schotland. Hij was ruim sneller dan onder anderen Wout van Aert, die in 2020 en 2021 nog WK-zilver pakte. Het verschil met de Belg was aan de meet liefst 49 seconden.

Van Aert werd uiteindelijk vijfde, achter de Amerikaan Brandon McNulty, die ook niet in de buurt kwam van de tijd van Tarling.

"Ik voelde me goed", zegt een verbaasde Van Aert na zijn tijdrit. Het kwam voor hem dan ook als een verrassing dat hij een grote achterstand had op Tarling. "Ik zag het pas aan de finish, want ik had een vrij slechte radioconnectie. Achteraf alleen maar goed, het had me alleen maar negatief kunnen beïnvloeden."