Miljoenen liters olie overgepompt in Jemen, 'milieuramp voorkomen'

Er is nog wel een kanttekening, zegt Arabella Bosscher, politiek campagneleider bij Greenpeace Nederland. "Er zitten nog olieresten en giftige stoffen in het schip, en daarnaast moet het schip nog veilig worden weggehaald." Ook aan het weghalen zitten volgens Bosscher nog haken en ogen. "De Safer kan zelf niet meer varen, hij moet gesleept worden."

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr:

"Jemenitische vissers die ik hierover heb gesproken maakten zich grote zorgen. Maar na jaren oorlog en hongersnood zijn veel andere Jemenieten vooral bezig met overleven. Er is nauwelijks ruimte om na te denken over de toekomst en hoe het zou zijn als er een milieuramp boven op hun dagelijkse zorgen zou komen.

Het grootste deel van de bevolking is afhankelijk van noodhulp, er is een humanitaire catastrofe gaande, veel mensen leven van dag tot dag. Maar natuurlijk is dit een opluchting. Een keertje goed nieuws uit Jemen.

Het gebied waar het schip ligt is buitengewoon lastig en risicovol. Het is een logistieke nachtmerrie en een politiek spinnenweb geweest om deze oplossing te vinden. Er is eindeloos onderhandeld tussen de VN en allerlei politieke spelers in de regio. Ook de financiering van deze opruimactie is een grote uitdaging."