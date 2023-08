Slot snapt teleurstelling Geertruida maar: 'Nooit vervelend dat zo'n speler toch blijft'

Bovendien stond hij even daarvoor met 24 spelers en 4 keepers op het trainingsveld. "Dat geeft aan dat ze allemaal fit zijn, op één na: Patrik Walemark die al de hele voorbereiding niet beschikbaar was. De groep is klaar voor het begin van het seizoen."

Goedgeluimd is Feyenoord-trainer Arne Slot de persruimte binnengelopen om met de aanwezige journalisten vooruit te blikken op de start van de competitie. De landskampioen begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard en alleen al spelen in De Kuip is voor de coach een reden om met een glimlach naar het duel uit te kijken.

Landskampioen Feyenoord begint het nieuwe eredivisieseizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De aftrap van het duel in De Kuip is om 14.30 uur.

Geen geldkwestie dus, hoewel het verhaal ging dat Feyenoord een net iets hogere transfersom vroeg dan de nummer drie van Duitsland wenste te betalen. "Je kunt er wel honderd dingen aan koppelen. Maar ik vertel nu de officiële lezing van Leipzig naar ons. Ik weet natuurlijk wel een beetje wat er gevraagd en geboden is, maar dan is het niet mijn perceptie dat het daar op stukgelopen is."

"De officiële lezing die bij ons bekend is", wilde Slot wel kwijt, "is dat Leipzig links centraal met een blessure te maken kreeg en toen zijn ze doorgeschakeld naar een linker-centrale verdediger."

Maar daar heeft de coach niets van gemerkt. "Ik vind het ontzettend knap van een speler van zijn leeftijd die zo dicht bij een heel mooie transfer was die op het laatste moment is afgeketst, dat je daar dan op zo'n manier mee om kan gaan. Ik denk dat geen enkele medespeler iets aan hem gemerkt heeft. En ook tijdens de training heeft hij laten zien wat hij al twee jaar laat zien en waarom Leipzig hem graag wil hebben: dat hij een ongelooflijk goede speler is."

En dus kan Slot toch nog beschikken over de 23-jarige international. "Als ik het puur voor mezelf mag zeggen, dan is het nooit vervelend als een speler met zijn kwaliteiten toch blijft. Tegelijkertijd ben ik naast trainer ook mens en weet ik hoeveel het voor spelers betekent om een mooie transfer te maken. Dus ik snap ook wel dat er teleurstelling bij komt kijken."

Hij staat dan ook zondag 'gewoon' in de basis tegen Fortuna Sittard, een van de weinige clubs overigens die vorig jaar de Kuip niet met een nederlaag verliet (1-1).

Of Geertruida de week erop ook weer aan de aftrap staat, durfde Slot niet te beloven zolang de transfermarkt nog open is. "Dat geldt voor elke speler van Feyenoord. Maar in zijn geval is het niet zo dat Feyenoord met drie clubs in onderhandeling was en dat de keuze op Leipzig was gevallen."

Zeer sterke tegenstanders

Zonder enkele vertrokken basisklanten, onder wie aanvoerder Orkun Kökçü, maar met nieuwe aanwas heeft Feyenoord in de voorbereiding in de ogen van de trainer enkele "uitstekende wedstrijden gespeeld. Wat alleen bij de mensen, en ook wel een klein beetje bij mij, het meest blijft hangen, is de wedstrijd tegen PSV", haalt Slot de 1-0 nederlaag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in herinnering.