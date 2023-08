Wandelaars aangevallen door wilde zwijnen in Meerssen: 'Blijf weg uit bossen'

In de Limburgse gemeente Meerssen zijn de afgelopen dagen wandelaars aangevallen door wilde zwijnen. De gemeente roept mensen op om bossen in de regio voorlopig te mijden.

Afgelopen week werden meerdere wandelaars en hun honden aangevallen in het Kalverbosch bij het dorp Bunde. Het is niet duidelijk of daarbij ook gewonden zijn gevallen. De gemeente heeft het gebied afgezet met linten.

Wilde zwijnen zijn van zichzelf schuw en gaan mensen het liefst uit de weg. Toch kunnen ze agressief worden als ze zich opgejaagd voelen of jonge zwijntjes bij zich hebben, schrijft de gemeente. "We adviseren dan ook dringend om vooralsnog weg te blijven uit natuurgebieden en zeker na zonsondergang niet in of in de nabijheid van een natuurgebied te wandelen of te fietsen."

Eerdere incidenten

Het advies is om de gebieden Kalverbosch, Humcoven, Vliek, Waterval, Raar, Geuldal en de Curfsgroeve voorlopig niet te bezoeken met honden, maar je kunt rondtrekkende zwijnen ook in andere natuurgebieden tegenkomen. Wie in de aangewezen gebieden toch wil wandelen of fietsen, wordt gevraagd op de paden te blijven en honden kort aan de lijn te houden.

De gemeente heeft de Faunabeheereenheid en Wildbeheereenheid gevraagd om de situatie in de gaten te houden. Daarnaast onderzoekt Meerssen met deze organisaties of er extra maatregelen genomen kunnen worden, meldt 1Limburg.

In de omgeving van Meerssen komt het vaker voor dat er problemen zijn met agressieve wilde zwijnen. Zo werd in mei bij Geulle een hond aangevallen door een zwijn. Afgelopen januari werden ook al meerdere wandelaars aangevallen. Ook toen adviseerde de gemeente om de bossen te mijden. Er werden waarschuwingsborden geplaatst om voorbijgangers te wijzen op de aanwezigheid van de wilde zwijnen.