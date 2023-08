CDA-bestuur wil Kamerlid Henri Bontenbal als lijsttrekker

Het CDA-bestuur is van plan Tweede Kamerlid Henri Bontenbal maandag voor te dragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn naam ging al weken rond, net als die van zijn fractiegenoot Derk Boswijk, maar Haagse bronnen bevestigen nu tegenover de NOS een bericht van RTL Nieuws dat Bontenbal de voorkeur krijgt.

Het partijcongres moet de voordracht nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.

Bontenbal is 40 jaar en zit sinds 2021 in de Tweede Kamer. De natuurkundige maakt zich hard voor kernenergie en is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. Eerder werkte hij onder meer bij een netbeheerder en bij het wetenschappelijk instituut van zijn partij.

Nieuw elan

Bontenbal moet als partijleider de opvolger worden van Wopke Hoekstra. Die kondigde kort na de val van het kabinet aan dat hij niet nog eens lijsttrekker wil worden.

De beoogde voorman moet het CDA nieuw elan bieden. De partij leed verschillende verkiezingsnederlagen op rij en staat er ook in de peilingen slecht voor. Het is de bedoeling dat de lijsttrekker na de verkiezingen de nieuwe Kamerfractie gaat aanvoeren en niet naar het kabinet overstapt. Op die manier moet hij zichtbaar blijven als CDA-leider.

Gisteren stapte partijvoorzitter Hans Huibers op na kritiek binnen de partij op zijn functioneren. Dat ging onder meer over het volgens sommigen te trage aanwijzen van een nieuwe lijsttrekker.