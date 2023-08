Als Kohler met Volendam traint, kijkt voorganger Jonk toe: 'Prachtig toch?'

Volendam woensdagmorgen. In een verder leeg stadion zit één aandachtig toeschouwer op de tribune. Boven een enorme schildering van lokale held Jack Tuijp, schuin boven het portret van clubicoon Wim Jonk. Zijn rechtervoet leunt op het stoeltje voor hem, zijn elleboog rust op zijn knie en met zijn arm ondersteunt hij zijn gezicht. Rond hem alleen maar lege, oranje stoeltjes. Met bovengemiddelde interesse kijkt hij naar de training die zich voor hem afspeelt. Het is Jonk zelf die er zit.

Op de verder lege tribune kijkt Wim Jonk naar de training van FC Volendam - NOS

Een paar maanden terug leidde hij de training nog, maar inmiddels is Jonk als technisch manager verantwoordelijk voor de voetbalvisie binnen de gehele club. Vanaf de tribune kijkt hij toe hoe zijn voormalig assistent Matthias Kohler zijn taak heeft overgenomen. "Prachtig toch? Ik omarm het", reageert de Duitser na de training op de aanwezigheid van zijn voorganger Jonk. "Soms staat hij op het veld, soms neemt hij iets meer afstand. Vanaf de tribune zie je weer andere dingen. Dat geeft andere inzichten en daar maken we gebruik van." Molenaar en Kwakman Het is een feest der herkenning rondom het Volendammer kunstgras. Oud-speler Keje Molenaar, huidig adviseur technische en juridische zaken, neemt plaats in de dug-out, terwijl op de hoek van het veld voormalig voetballer Kees Kwakman vanaf de bagagedrager van zijn fiets staat toe te kijken. Rondom Kwakman een groep trouwe Volendam-fans. Dorpelingen op respectabele leeftijd, kijkend naar de nieuwe trainer. Over Kohler, een energieke jongeman, is maar weinig bekend. Ook bij de achterban. "Hij was vorig jaar assistent van Jonk. Meer weet ik niet", zegt een van de mannen. "De tweede seizoenshelft was elke thuiswedstrijd een feestje. Iedereen die hier kwam, was bang. Dus ik heb er wel vertrouwen in."

Matthias Kohler op de training van FC Volendam - Pro Shots

Kohler is met zijn 32 jaar de jongste coach in de eredivisie. "Of hij niet te jong is? Ach, ja. Dat moet toch kunnen", reageert een andere supporter uit het vissersdorp. "Wij waren toch ook jong toen we gingen werken. Of niet?" Kohler heeft veel te danken aan zijn leermeester Jonk, die hij leerde kennen toen hij jeugdtrainer was bij Ajax Cape Town. Jonk kwam met Ruben Jongkind (huidig directeur opleidingen en samenwerking bij Volendam) een lezing geven in Kaapstad en maakte veel indruk op Kohler. Andersom maakte de Zuid-Duitser ook indruk op Jonk. Kohler trok naar Amsterdam, waar hij bij Ajax als coördinator van de afdeling methodologie onderdeel van het 'Plan Cruijff' werd. Ontmoetingen met Cruijff "Ik heb het geluk gehad Johan een paar keer te hebben ontmoet. Een keer in Barcelona, waar we naar de Youth League keken. Een keer bij het Cruyff Institute, waar ik een opleiding heb gevolgd. En in Duitsland, waar hij sprak voor vijftig verschillende clubs", zegt Kohler vol trots. Zijn avontuur bij Ajax bleek van korte duur, want na het gedwongen vertrek van Jonk als hoofd jeugdopleiding, stapte ook volgeling Kohler in de turbulente Ajax-tijd op. Toch bleven de twee daarna samenwerken.

Wim Jonk, huidig technisch manager bij Volendam - Pro Shots

Samen met onder anderen Jongkind zetten ze zich in voor 'Cruyff Football by Team Jonk', om de visie van Cruijff door te ontwikkelen en wereldwijd te verspreiden. Kohler trok later naar AS Trencin en FC Basel, voordat Jonk hem vorig jaar binnenhaalde als assistent bij FC Volendam. "Wim en ik kennen elkaar inmiddels nu tien jaar. Dan betekent diegene heel veel voor je", stelt Kohler. "Wim is een inspiratiebron voor me, een voorbeeld. In zekere zin ook iemand tegen wie je opkijkt." Letterlijk dus deze morgen, met Jonk op de tribune. Al is hij voor het eind van de training al afgedaald. Het Britse dagblad Daily Mail hangt aan de lijn voor een interview met Jonk over de bij Volendam opgeleide Micky van de Ven, die een toptransfer naar Tottenham Hotspur te pakken heeft. Plan Jonk Talent herkennen, eraan slijpen, doorontwikkelen, geld voor de club verdienen en weer opnieuw beginnen. Het past perfect in de visie van Jonk en Kohler met Volendam. Het duo werkt nauw samen en in zekere zin wordt van Kohler verwacht dat hij de lijn van Jonk doortrekt. Al heeft hij wel zijn eigen dingen, vertelt aanvoerder Carel Eiting. "Dat is ook logisch. Het is onmogelijk om iemand te kopiëren. Ik denk wel dat hij veel geleerd heeft van Wim, net als wij allemaal. Ik denk dat iedereen hier die lijn door wil zetten. Matthias ook."

Carel Eiting loopt als aanvoerder van Volendam het veld op - Pro Shots

"Hij was vorig jaar assistent, dus hij kent de groep door en door. Matthias weet hoe hij ons kan triggeren om beter te worden. Daarom kom je sneller tot waar je wil komen. En we hebben een groep die hem steunt en er blij mee is dat hij nu hoofdtrainer is", aldus Eiting.

Twente trekt aan Eiting, Volendam werkt niet mee Carel Eiting is deze weken de meest besproken man in Volendam. FC Twente heeft interesse in hem. Volgens de Tukkers heeft Eiting een vaste afkoopsom van rond de 400.000 euro in zijn contract, volgens FC Volendam niet. Die club wil zo'n 2,5 miljoen euro voor de middenvelder. Een arbitragezaak ligt op de loer. "Het zou ongelooflijk jammer zijn als het echt zou botsen tussen de club en mij", reageert Eiting. "Dat heeft absoluut niet mijn voorkeur. Ik heb het vorig seizoen fantastisch naar mijn zin gehad. Maar als speler heb je niet alles zelf in de hand."

Na een moeizaam eerste halfjaar, lukte het Volendam om in de tweede seizoenshelft de nodige punten binnen te harken, met handhaving als gevolg. De kern van de spelersgroep bleef behouden. Wat mag er dit jaar van Kohler worden verwacht? "De jongens zijn weer een jaar ouder, hebben een jaar eredivisievoetbal in hun hoofd en benen. Ze zijn alleen maar slimmer, sterker en beter geworden", aldus Kohler, die dan meteen de verwachtingen tempert. "De transferperiode is nog drie weken open. Daarin kan een hoop gebeuren."