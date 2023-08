Vanavond op tv: Wat gebeurt er bij CDA? • Gokkers willen geld terug • Faillissementen in horeca

Hoe zeker is de toekomst van het CDA? Over zo'n 100 dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen, maar het is nog de vraag of het CDA hier op tijd klaar voor is. De partij kampt met dramatische peilingen en een onrustige achterban. Gisteravond maakte voorzitter Hans Huibers bekend dat hij opstapt, omdat er volgens hem "hele en halve waarheden rondgaan". Wat is de toekomst van het CDA?

Gokkers klagen (illegale) gokwebsites aan Tientallen mensen die door (illegaal) gokken schulden hebben opgelopen, slepen de gokwebsites waar ze op speelden voor de rechter. Deze mensen liepen flinke schulden op tijdens het gokken in de periode dat dit nog illegaal was. Ze wisten naar eigen zeggen namelijk niet dat het illegaal was. Maar veel gokbedrijven hebben een licentie op Malta. In dat land gelden andere wetten die juist gunstig zijn voor de gokbedrijven. Hoe groot is de kans van slagen voor deze massaclaim tegen gokbedrijven?