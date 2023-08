Vakantiepark Hindeloopen nog zeker een week dicht na explosie

Het vakantiepark in Hindeloopen waar deze week een explosie was, blijft nog zeker een week dicht. Dat meldt uitbater EuroParcs aan Omrop Fryslân.

Het park is sinds woensdag gesloten nadat een chalet werd verwoest door een explosie. Het vakantiehuisje was nieuw en nog onbewoond. Een buurvrouw raakte echter gewond. Zij werd dezelfde dag nog ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed, zegt woordvoerder Yvonne Damhoff van EuroParcs.

Het terrein is inmiddels vrijgegeven, maar er moet nog veel opgeruimd worden voordat vakantiegasten weer welkom zijn. "Je kunt je voorstellen dat door de impact heel veel materiaal overal op het terrein ligt. Nabijgelegen chalets hebben ook schade aan de buitenkant, ook andere chalets worden nog gecheckt", aldus woordvoerder Damhoff.

De oorzaak van de explosie is nog onbekend en wordt onderzocht door de technische recherche. Het park gaat voorlopig uit van een incident. "Toch nemen we de veiligheid in acht en openen we pas als we de veiligheid kunnen garanderen."

Gasten naar ander park

Op het moment van de explosie waren zo'n twintig tot dertig huisjes op het park bemenst. Gasten die voor deze of volgende week een huisje hadden geboekt, mogen in een ander park verblijven. "Het is wel hoogseizoen, maar tot nu toe gaat dat goed", zegt Damhoff. Volgens haar hebben mensen begrip voor de situatie.