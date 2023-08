Week geen treinverkeer Gotthardtunnel door ontspoorde vrachttrein

Het treinverkeer dat door de Gotthardtunnel in Zwitserland gaat, ligt nog zeker tot volgende week woensdag stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel, daarbij vielen volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf SBB geen gewonden.

De oorzaak van de ontsporing wordt nog onderzocht, net als de schade in de tunnel. SBB verwacht dat die aanzienlijk is. Door de ontspoorde vrachttrein wordt een belangrijke transportroute tussen het noorden en zuiden van Europa geblokkeerd.

In beide richtingen wordt nu gekeken naar omleidingen voor de treinen. Voor de passagierstreinen is er de zogenoemde panoramaroute door de bergen, de reistijd neemt daardoor wel met een uur toe.

Vanwege hoogteverschillen is het lastig voor goederentreinen om die route te nemen, maar met extra locomotieven is het wel een optie. Een klein deel van het goederenvervoer gaat daarom volgens SBB via de weg.

Langste tunnel ter wereld

De Gotthard-Basistunnel, zoals de naam van de spoortunnel officieel luidt, werd in 2016 in gebruik genomen. Met een lengte van 57 kilometer is het de langste tunnel ter wereld. Het is een belangrijke verbinding tussen onder andere de havens van Rotterdam en Antwerpen en de haven van Genua in Noord-Italië.

Vanwege de toegenomen verkeersdrukte en beperkte alternatieven raadt SBB mensen dringend aan hun reis via de Gotthardtunnel uit te stellen.