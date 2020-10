Ook geen wereldbeker veldrijden in Hoogerheide en Villars

De afgelopen zomer gepresenteerde kalender van de wereldbeker veldrijden raakt door de coronacrisis steeds verder uitgedund. De UCI, de internationale wielerunie, heeft nu ook de wedstrijden in Hoogerheide en het Zwitserse Villars geannuleerd. Beide crossen zouden in januari verreden worden.

Door de veldritten in het Belgische Diegem en Koksijde en het Franse Besançon was al eerder een streep gegaan. Er blijven voor de renners nu nog maar zes wereldbekerwedstrijden over. De eerste is de Druivencross in het Belgische Overijse op 1 november.

De oorspronkelijke kalender van eind januari telde nog veertien wedstrijden, maar daarvan vielen de veldritten in het Amerikaanse Waterloo en het Ierse Dublin en de Scheldecross in Antwerpen afgelopen zomer al af.