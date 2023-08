Nederlanders geëvacueerd om branden Maui, burgemeester spreekt van oorlogsgebied

Vanwege de grote branden op het Hawaïaanse eiland Maui zijn twaalf Nederlanders geëvacueerd. Op het eiland woeden al een paar dagen natuurbranden, waardoor zeker 55 mensen om het leven zijn gekomen.

Ook zijn er tientallen gewonden. Delen van het eiland zijn in de as gelegd, waaronder de historische stad Lahaina, die helemaal is verwoest. "Het lijkt op een oorlogsgebied, of alsof er een bom is afgegaan", zegt de burgemeester van de stad.

De Nederlanders waren op reis met het Nederlandse reisbureau Exit Reizen. De toeristen zijn gisteren naar een ander eiland gebracht of zijn naar huis vertrokken. Ook vier Duitsers zijn door het reisbureau geëvacueerd.

De toeristen zijn niet in gevaar gekomen door de branden en hebben veilig het eiland kunnen verlaten. Het reisbureau had de toeristen aangeraden om het eiland te verlaten om een mogelijke noodsituatie voor te zijn en de lokale hulpdiensten te ontlasten. De reizigers wilden zelf ook allemaal weg, zegt Exit Reizen.

Ook zijn alle reizen voor de komende week geschrapt uit voorzorg. Het gaat specifiek om het eiland Maui; er zitten nog wel Nederlandse toeristen op de andere Hawaïaanse eilanden.

Bekijk hier de verwoestingen van de natuurbranden: