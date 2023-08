Topsprinter Jakobsen rijdt komende drie jaar voor Team DSM-Firmenich

De geruchten over een overstap naar DSM-Firmenich wilde hij toen nog niet wilde bevestigen, maar bleken dus te kloppen. "Als sprinter kun je niet alleen winnen. Je hebt teamgenoten nodig om je over de bergen te helpen en te positioneren voor de sprint. Dat is een van de redenen waarom ik hier ben; dit is een team waarvan ik weet dat ik er niet alleen voor sta. Dit team heeft een erfenis en het is een eer om er deel van uit te maken", zegt Jakobsen.

Fabio Jakobsen werd in 2018 profwielrenner en reed tot nu toe zijn hele carrière voor de ploeg van Patrick Levefere. Met de aanwezigheid van klassementsrenner Remco Evenepoel en de Belgische sprinter Tim Merlier was er komend seizoen geen plek meer voor Jakobsen. Om die reden werd zijn aflopende contract niet verlengt, maakte de Nederlander tijdens de Tour de France zelf bekend.

In het verleden was de Nederlandse ploeg succesvol met de Duitse sprinter Marcel Kittel, die in 2013 en 2014 acht etappes won in de Tour de France. In de jaren daarna beleefde Tom Dumoulin bij dezelfde ploeg zijn meest succesvolle periode als wielrenner, met als hoogtepunt de winst van de Ronde van Italië in 2017.

Met Jakobsen willen ze opnieuw internationaal succes najagen, zegt ploegbaas Rudi Kemna. "Iedereen weet dat Fabio een van de beste sprinters ter wereld is. We hebben hele leuke gesprekken gehad over onze doelen om samen sprints op het hoogste niveau te winnen en hoe we dat gaan bereiken."

Veerkracht

Kemna roemt Jakobsen ook vanwege de veerkracht die hij heeft laten zien. De sprinter keerde terug op topniveau na een zware val in de Ronde van Polen en werd vorig seizoen Europees kampioen. Jakobsen behaalde in zijn carriere tot nu toe al 54 profzeges, maar is vastberaden dat aantal de komende jaren nog uit te breiden.

"Ik heb een aantal mooie momenten en mooie herinneringen gehad, maar ik word pas 27 aan het einde van de maand, dus ik denk nog steeds dat ik nog meer goede jaren in de benen heb, en ik ben erg gemotiveerd om snel te zijn en samen te winnen."