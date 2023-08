Poolse stad evacueert 14.000 mensen na vondst bom uit WOII

In de Poolse stad Lublin zijn 14.000 mensen geëvacueerd na de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog.

Het gaat om een bom van 250 kilo, die gisteren werd aangetroffen bij bouwwerkzaamheden in een woonwijk. Voor de Tweede Wereldoorlog zaten er een vliegtuigfabrikant en een vliegveld op die plek, mogelijk waren die het doelwit van de bom. Tijdens de Duitse bezetting waren er een gevangenis en strafkamp op de plek waar de bom is aangetroffen.

Vanwege de omvang van de bom en het ontploffingsgevaar, is er een veiligheidszone met een straal van ongeveer 800 meter nodig, melden lokale media. Op de bouwplek waar de bom is aangetroffen staan al een aantal nieuwe woontorens. Ook zijn er een tankstation en een grote markt in de buurt. Verschillende wegen zijn afgesloten. Militaire experts halen de bom uit de stad, waarna hij onschadelijk wordt gemaakt.

Snel terug naar huis

De autoriteiten hebben omwonenden gevraagd om voor hun evacuatie hun gas, water en elektriciteit af te sluiten en hun ramen en deuren te sluiten. Daarnaast moeten ze hun identiteitsbewijzen en noodzakelijke medicatie meenemen. De verwachting is dat de bewoners in de middag weer terug kunnen keren naar hun huizen.

Ruim tachtig jaar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog worden er nog altijd bommen en andere explosieven aangetroffen in Europa. Begin dit jaar kwam in het Britse stadje Great Yarmouth een bom onbedoeld tot ontploffing bij de ontmanteling.