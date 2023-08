Drugslab Amsterdam blijkt hennepkwekerij, drie agenten naar ziekenhuis

De twee mannen die gisteren onwel werden in een garage in Amsterdam, zijn waarschijnlijk in contact gekomen met chemicaliën in een hennepkwekerij.

Eerst werd er gedacht dat er drugslab in de garage zat, maar de politie meldt nu dat dat niet het geval is.

De politie heeft gisteren acht woningen in het stadsdeel Nieuw-West ontruimd nadat de mannen onwel waren geworden. Volgens AT5/NH Nieuws mogen de bewoners waarschijnlijk later vandaag weer terug naar huis.

Te hoog koolmonoxide-gehalte

In de omgeving werd een te hoog koolstofmonoxide-gehalte gemeten. Ook drie agenten moesten voor controle naar het ziekenhuis vanwege het inademen van gassen. Zij zijn weer thuis en maken het goed.

De politie onderzoekt nog of de twee mannen iets te maken hebben met de kwekerij. Het is onbekend hoe het nu met hen gaat.

De hennepkwekerij is vannacht bewaakt en wordt vandaag ontmanteld.