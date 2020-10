De uitzending van 7 oktober

Eerste corona-sneltesten goedgekeurd

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn geslaagd voor dat toelatingsexamen. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus. Dat maakt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vandaag bekend bij een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Daar is een van de beide testen de afgelopen tijd gevalideerd. De andere is goedgekeurd na onderzoek in het UMC Utrecht. Beide sneltesten worden de komende tijd verder onderzocht op hun bruikbaarheid. Wij spreken met arts-microbioloog Marije Hofstra van het UMC.