Zweden via te laat op stoom komend Japan naar laatste vier WK

Het duel tussen het op het WK nog foutloze Japan en Zweden, dat in de achtste finales titelhouder Amerika elimineerde, kwam traag op gang. Met name de Aziaten, in 2011 nog wereldkampioen en in 2015 verliezend finalist, bakten er weinig van in Eden Park, dat wel uitverkocht was maar door de uitschakeling van de Verenigde Staten toch lege plekken vertoonde omdat veel Amerikaanse fans hun reeds aangeschafte kaartje onbenut lieten.

Japan, dat in de groepsfase onder meer met 4-0 afrekende met Spanje, was met wervelend voetbal tot de kwartfinales doorgedrongen, maar maakte een timide indruk. Zweden kreeg ruimbaan om aan te vallen, maar wist pas na 25 minuten gevaarlijk te worden. Na een slippertje van de Japanse aanvoerster Saki Kumagai knalde Stina Blackstenius naast.

Primeur voor Ilestedt

De nummer drie van vier jaar geleden, die in Frankrijk door een treffer van Jackie Groenen uit de finale werd gehouden, kwam niet veel later alsnog op voorspong. Japan kreeg de bal niet uit de flipperkast in het eigen strafschopgebied, waarna de bal pardoes voor de voeten viel van Amanda Ilestedt. De verdedigster maakte in haar 69ste interland haar twaalfde doelpunt voor Zweden, maar voor het eerst niet met het hoofd.