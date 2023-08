'Zeker 23 Syrische militairen omgekomen door aanval IS'

Door een aanval op een bus met militairen in het oosten van Syrië zijn zeker 23 manschappen van het Syrische leger om het leven gekomen. Meer dan 10 raakten gewond. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt.

Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Terreurgroep Islamitische Staat (IS) zou achter de aanval zitten. SOHR is een mensenrechtenorganisatie die de situatie in Syrië monitort vanuit Groot-Brittannië. De organisatie baseert zich op openbare bronnen zoals sociale media, en een netwerk van plaatselijke bewoners.

De bus is in een hinderlaag beschoten nabij de stad al-Mayadeen in de woestijnprovincie Deir Ezzor, die gecontroleerd wordt door Syrische troepen. IS heeft de aanslag vooralsnog niet opgeëist. Het Syrische persbureau SANA maakt er wel melding van, maar geeft geen details over het aantal slachtoffers of wie de aanval zou hebben uitgevoerd.

Bloedigste aanval

SOHR noemt het de bloedigste aanval van IS in Syrië dit jaar. In 2023 zijn tot nu toe zo'n 225 militairen van het Syrische leger en aanverwante milities gedood bij aanslagen door IS, meldt SOHR.

IS hield jarenlang grote delen van Irak en Syrië bezet, maar tegen 2019 had het al deze gebieden verloren. Het aantal IS-aanvallen in Syrië lijkt dit jaar te intensiveren, zegt SOHR. Dinsdag werden bij een aanval in Noord-Syrië zeker tien militairen gedood door IS.

Deskundigen die jihadistische groepen volgen vinden het nog te vroeg om naar aanleiding van de nieuwe golf van aanslagen van een opleving van IS in Syrië te spreken.

Leider gedood

Vorige week meldde IS in Syrië de dood van leider Abu Hussein al-Husseini al-Qurayshi, die sinds november aan het hoofd stond van de extremistische organisatie.

Hij is de vierde die werd gedood sinds oprichter Abu Bakr al-Baghdadi in 2019 door Amerikaanse troepen in het noordwesten van Syrië werd gedood. In een audiobericht kondigde IS Abu Hafs al-Hashimi al-Qurayshi als nieuwe leider.