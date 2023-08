Van Hooijdonk en Van der Vaart voorspellen: titel naar Rotterdam of Eindhoven

Wie wordt er kampioen? Welke clubs gaan verrassen of teleurstellen? En welke speler gaat de harten van de voetbalsupporters in Nederland veroveren?

Pierre: "Ik denk Feyenoord. Het is allemaal vrij stabiel gebleven en ik denk zelfs dat ze beter zijn dan vorig seizoen. Zeker als Lutsharel Geertruida blijft en buitenspeler Luka Ivanusec er nog bij komt. De speelstijl is duidelijk en Arne Slot kan zijn gewenste spel snel projecteren op de nieuwe spelers. Feyenoord begint in die zin met een voorsprong aan het seizoen en aanvallend zit Feyenoord breder in de spelers dan vorig seizoen."

Rafael: "Ik zeg PSV, Ajax, Feyenoord. In die volgorde. PSV, omdat ik een ontzettende Peter Bosz-fan ben. En als je me het op dit moment vraagt, dan maken zij gewoon de beste indruk."

Pierre: "RKC. Mensen zullen misschien best wat van ze verwachten, omdat ze het vorig seizoen zo goed deden. Dat kan in mijn ogen niet nog een keer. Ze hebben met Henk Fraser wel een trainer die daar past, dus ze zullen zich geen zorgen over degradatie hoeven te maken. Maar het verlies van spelers als Pelle Clement, Mats Seuntjens en Vurnon Anita kunnen ze niet zomaar opvangen. Al komt RKC vaak nog wel met een konijn uit de hoge hoed."

Pierre: "Sparta. Gezien vorig seizoen is dat misschien geen verrassing. Maar ik denk, in tegenstelling tot RKC, dat Sparta wel in staat is om het uitstekende vorige seizoen te evenaren. Er zijn weinig veranderingen in de selectie en ze hebben Pelle Clement en Django Warmerdam erbij gekregen. Daarnaast zijn Vito van Crooij, Tobias Lauritsen en Koki Saito er nog. De nieuwe trainer, Jeroen Rijsdijk, zat vorig jaar al in de staf, net als Nordin Boukhari."

Rafael: "Fortuna Sittard. Ze hebben best aardige aankopen gedaan en met Danny Buijs als nieuwe trainer een man die het goed heeft gedaan in Nederland. Bovendien ben ik heel nieuwsgierig naar Alen Halilovic. Ik heb met zijn broer gewerkt bij Esbjerg. Alen heeft mij ook nog gebeld om wat advies in te winnen. Hij wilde graag in Nederland voetballen en Fortuna geeft hem de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Ik verwacht er veel van."

Rafael: "Volendam en Excelsior. Volendam had vorig jaar een hele slechte eerste seizoenshelft en een geweldige serie na de winter. Toen zat het ook wel erg mee. Maar ik denk dat ze te weinig kwaliteit hebben. Net als Excelsior. Ik geloof wel in Almere City. Die gaan vrijuit spelen en daarmee genoeg punten pakken. Alex Pastoor is een goeie vent en een goeie trainer. Ik zie het wel gebeuren dat ze zich handhaven."

Pierre: "Almere City en Excelsior. Excelsior was vorig jaar al billenknijpen. Die hadden toen een geweldige start en dan voel je de rest van het seizoen die druk niet meer zo. En van Almere verwacht ik weinig. De eredivisie is natuurlijk wel wat ze wilden, dus ik kan me niet voorstellen dat ze het daar dan maar bij laten. En Alex Pastoor is een van de weinige trainers die een elftal naar zijn hand kan zetten. Maar ze komen toch kwaliteit tekort in mijn ogen."

Pierre: "Als je puur naar de voetbalkwaliteiten kijkt, is Noa Lang natuurlijk een attractie. Geen verrassende naam, maar dat is een aanwinst voor de competitie. Hij heeft in Nederland nog niet zo goed gespeeld als dat hij in het buitenland bij Club Brugge heeft gedaan. Hij gaat het nu laten zien bij PSV en brengt ze naar een hoger niveau. Ook Isaac Babadi heeft al leuke dingen laten zien bij PSV. Het ziet er verfrissend uit in Eindhoven."

Rafael: "Ik heb Halilovic dus al genoemd. En ik ga mee met Pierre wat betreft Noa Lang. Maar ik wil ook nog iets zeggen over Steven Bergwijn. Als die in topvorm is, is hij de beste speler van de eredivisie, samen met Lang. Bergwijn is een speler die je moet kietelen en daar is Maurice Steijn goed in. Ik snap daarom wel dat Steijn Bergwijn aanvoerder maakt."

"En al die mensen die roepen: hij is geen goede prater en geen leider en dit en dat. Dat is gewoon onzin. Bergwijn moet gewoon wedstrijden beslissen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Daar gaat het om en als hij dat doet, mag je best die band dragen. Mijn advies aan Bergwijn is dan ook: blijf jezelf, ga je niet anders gedragen en ineens allerlei mensen coachen ofzo. Want ik heb al zo veel aanvoerders meegemaakt die van alles roepen, maar niks zeggen."