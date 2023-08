Timmermans als enige voorgedragen als lijsttrekker PvdA/GroenLinks

De besturen van PvdA en GroenLinks dragen Frans Timmermans voor als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn geen andere kandidaten. De komende tijd kunnen de leden van de twee partijen over de lijsttrekker stemmen, maar dat is een formaliteit. De uitslag van de stemming is op 22 augustus.

Een interne commissie kwam met de unanieme aanbeveling Timmermans voor te dragen. Volgens de commissie is hij de ideale kandidaat "om overtuigend het gezamenlijke groene en sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen" en de besturen nemen dat over.

'Geschikt als beoogd minister-president'

De commissie ziet in Timmermans een leider die de scherpe tegenstellingen in de samenleving kan overbruggen. "Hij brengt een schat aan ervaring mee en heeft in zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek zijn sporen verdiend. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking en geloofwaardig als beoogd minister-president".

Kort nadat bekend was geworden dat PvdA en GroenLinks voor het eerst samen de verkiezingen in zouden gaan, meldde PvdA'er Timmermans dat hij graag de lijst wil aanvoeren.

Zijn kandidatuur kreeg onmiddellijk steun van veel partijprominenten, onder wie de huidige fractievoorzitters van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer, Kuiken en Klaver.

'Vertrouwen herstellen'

Timmermans noemt het een groot voorrecht om te worden voorgedragen. "Het woord is nu aan de leden." Hij wil het vertrouwen in elkaar en in de overheid herstellen, "zodat we in staat zijn de grote uitdagingen het hoofd te bieden waar ons land voor staat".

Momenteel is Timmermans is vicevoorzitter van de Europese Commissie, waar hij is belast met het klimaatbeleid. Eerder was hij onder meer minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Tweede Kamerlid voor de PvdA.