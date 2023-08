Man rijdt 132 kilometer per uur te hard over provinciale weg bij Amsterdam

De politie heeft afgelopen nacht een man betrapt die met 212 kilometer per uur over de N247 tussen Amsterdam en Volendam reed. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

De man werd gepakt door een motoragent die aan het controleren was met een lasergun. Omdat hij 132 kilometer per uur te hard reed (na correctie 128 kilometer per uur), is hij zijn rijbewijs en auto kwijt.

Ongelukken

Volgens NH Nieuws zijn afgelopen jaar op diezelfde N247 al veel ernstige ongelukken gebeurd. In maart kwam een 18-jarige vrouw om, nadat ze op haar fiets was aangereden door een bestelbus.

In juli kwam een 48-jarige man uit Zwaag om het leven na een botsing tussen twee auto's. Een dag later raakte een motorrijder ernstig gewond bij een botsing met een auto op de provinciale weg.