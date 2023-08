Jonker vindt dat de VAR in de fout ging bij annuleren strafschop Oranje

Bondscoach Andries Jonker erkende na de uitschakeling van het Nederlands elftal door Spanje (1-2) in kwartfinales van het WK, dat de tegenstander over het geheel iets beter was geweest. Maar hij meende ook dat scheidsrechter Stéphanie Frappart in de fout was gegaan door een aanvankelijk aan Oranje toegekende strafschop terug te draaien.

Na een uur spelen kreeg de op volle snelheid liggende Lineth Beerensteyn bij een 0-0 stand voor het doel van Spanje een duw van Irene Paredes. De spits ging onderuit en Frappart wees onmiddellijk naar de stip. De Française werd echter door de VAR naar de kant geroepen om de beelden nog eens terug te kijken en besloot toen haar beslissing te herzien.

27 keer teruggezien

"Ik heb dat moment op het veld uiteraard maar één keer kunnen zien gebeuren", zei Jonker na afloop van het duel. "Toen dacht ik: scheids, je doet het fout, het is geen penalty. Maar ik heb het net 27 keer in herhaling teruggezien en ik denk dat de VAR het fout heeft gedaan."

Een dik kwartier later kreeg Spanje op advies van diezelfde VAR wel een penalty na hands van Stefanie van der Gragt, die in de extra tijd haar black-out goedmaakte met de gelijkmaker. In de verlenging sloeg Spanje alsnog toe.

Jonker wilde niet zeggen of hij zich bestolen voelde. "Ik kan wel stevige teksten gaan roepen, maar mensen maken fouten en ik denk dat dit fout was", zei de bondscoach. "Maar dat doet niets af aan de overwinning van Spanje. Die is verdiend."