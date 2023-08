Van Weyenberg (D66) verlaat na elf jaar de Tweede Kamer

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg stelt zich bij de komende verkiezingen niet opnieuw verkiesbaar. Hij zit sinds 2012 in de Kamer, is vicefractievoorzitter van zijn partij en woordvoerder financiën en financiële markten. In 2021 werd hij staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet-Rutte III.

"Toen ik in 2012 in de Kamer kwam, was mijn doel om systemen te veranderen", schrijft Van Weyenberg in een brief. Hij zegt "vol vertrouwen" te zijn in de kracht van de democratie en de Tweede Kamer. In zijn ogen missen mensen die alleen op sociale media naar de politiek kijken de hoeveelheid werk die Kamerleden verzetten.

Van Weyenberg zette zich verder in voor de arbeidsmarktpositie van (ex-)kankerpatiënten. "Elk Kamerlid heeft bepaalde onderwerpen die op je pad komen en je niet loslaten", schrijft hij hierover. Ook noemt hij zijn samenwerking met CDA-Kamerlid Pieter Heerma met betrekking tot de Arbeidsinspectie en persoonlijke begeleiding van werkzoekenden door het UWV.

Compromissen sluiten

Hij roept de Tweede Kamer op om samenwerking te koesteren en bereid te zijn om compromissen te sluiten. "Durf je kiezers uit te leggen dat twee stappen vooruit beter is dan je op de reservebank opsluiten in je eigen gelijk, terwijl in de echte wereld alles bij het oude blijft."

Van Weyenberg sluit zich aan bij een reeks van politici die sinds de val van het kabinet hebben laten weten niet herkiesbaar te zijn. Onder hen is een aantal partijgenoten van hem. Zo verlaat partijleider Sigrid Kaag de politiek en heeft ook Sjoerd Sjoerdsma laten weten na elf jaar niet verder te gaan als Kamerlid.