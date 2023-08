Volksbank overtreedt de anti-witwasregels en krijgt een boete

De Volksbank, het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank en Regiobank, doet niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en is op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank (DNB). De Volksbank overtreedt de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een gebrekkige controle van zijn klanten. De toezichthouder wil dat de witwascontroles uiterlijk per 1 april 2024 verbeterd zijn, maar gaat ook een boete opleggen.

De Volksbank heeft dat bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het concern heeft net als de andere drie grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro, de winst flink kunnen opschroeven dankzij de oplopende rente. De nettowinst steeg van 95 miljoen euro naar 248 miljoen euro. De rente-inkomsten zijn bijna verdubbeld door de hogere rente voor kredieten en hypotheken.

Bij de Volksbank staat 44,5 miljard euro aan spaargeld uit. De spaarrente bij SNS bank ligt momenteel op 1,25 procent.

Al jaren problemen

"We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen en dat we op dit moment in overtreding zijn", zegt Martijn Gribnau, de bestuursvoorzitter van de Volksbank. "We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen."

De anti-witwasregels geven al jaren problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro's betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie. De Rabobank kreeg in 2018 een dwangsom van 500.000 euro opgelegd wegens het overtreden van de regels. Voor de controle en analyse van het financieel verkeer van klanten hebben de banken inmiddels 13.000 medewerkers.