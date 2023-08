Grote brand in supermarkt Haarlem, tientallen panden ontruimd

In een filiaal van Albert Heijn in Haarlem woedt een grote brand. Daarbij komt veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien is. De supermarkt staat in een woonwijk in de Indischewijk in Haarlem.

De brand brak rond 06.45 uur uit. "Medewerkers van de supermarkt ontdekten de brand tijdens het laden en lossen en hebben de brandweer gebeld", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH Nieuws.

De veiligheidsregio vermoedt dat de brand begon in een geparkeerde vrachtwagen en daarna oversloeg naar het magazijn. Inmiddels staat de hele supermarkt inclusief ondergrondse parkeergarage in brand.

Tientallen panden ontruimd

De brandweer heeft tientallen omliggende woningen en bedrijfspanden ontruimd vanwege rookoverlast. Ook is een aantal wegen afgesloten om hulpdiensten ruimte te geven. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Op beelden is te zien hoe een vrachtwagen in vlammen opgaat: