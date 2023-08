Grote brand in supermarkt Haarlem onder controle, nablussen duurt uren

In een filiaal van Albert Heijn in Haarlem heeft vanochtend een grote brand gewoed. Rond 11.30 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog enkele uren bezig met nablussen, meldt NH Nieuws.

De brand brak rond 06.45 uur uit in een geparkeerde vrachtwagen op de plek voor het laden en lossen. De vrachtwagenchauffeur ontdekte het vuur en sloeg alarm. Medewerkers in de supermarkt konden op tijd wegkomen. Er vielen geen gewonden.

Het vuur sloeg over naar het magazijn, waar veel verpakkingsmaterialen liggen. De brand woedde niet in de hele supermarkt, al is er in de winkel zelf wel veel rookschade. De verwachting is dat alle producten als verloren moeten worden beschouwd. Bluswater is in de onderliggende parkeergarage beland.

Instortingsgevaar

"De muren van het magazijn zijn niet stabiel meer", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de regionale omroep. De brandweer onderzoekt of er sprake is van instortingsgevaar. Hij verwacht dat de brandweer nog tot 13.30 uur bezig is met het nablussen en het controleren van de muren.

Tientallen panden ontruimd

De brandweer heeft tientallen omliggende woningen en bedrijfspanden ontruimd vanwege rookoverlast, meldt NH Nieuws. Ook werd een aantal wegen afgesloten om hulpdiensten ruimte te geven.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was.

Op beelden is te zien hoe een vrachtwagen in vlammen opgaat: