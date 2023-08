Grote brand in supermarkt Haarlem

Op beelden is te zien hoe een vrachtwagen in vlammen opgaat:

De brandweer heeft enkele omliggende woningen ontruimd. Ook is een aantal wegen afgesloten om hulpdiensten ruimte te geven. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

In een filiaal van Albert Heijn in Haarlem woedt een grote brand. Daarbij komt veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien is.

In een filiaal van Albert Heijn in Haarlem woedt vanochtend een grote brand. Bij de brand komt veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. Op beelden is te zien dat een vrachtwagen in brand staat. - NOS