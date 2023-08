Dodental Maui loopt op tot 55: 'Chaotische en akelige toestand'

In het NOS Radio 1 Journaal vertelt hij over de chaos die is ontstaan op het eiland Maui. "Heel Lahaina is weg, ik heb net gehoord dat er meer dan duizend gebouwen zijn verwoest. Er zijn filmpjes op sociale media dat mensen overal lijken zagen. Het is een hele akelige situatie daar."

De branden verspreidden zich veel sneller dan inwoners gewend waren. Veel inwoners van de historische stad Lahaina hadden slechts enkele minuten de tijd om hun huis te verlaten. "Ze zagen in de verte de brand en twee minuten later was hun huis weg", zegt Jaco van Delden, vrijwilliger voor het Rode Kruis en woonachtig in de hoofdstad Honolulu op het eiland O'ahu.

Bij de natuurbranden op het Hawaiiaanse eiland Maui zijn nu ten minste 55 doden gevallen, melden de autoriteiten. Er vielen tientallen gewonden, sommigen van hen zijn in levensgevaar. Er zijn nog steeds gebieden die niet bereikt kunnen worden door reddingsteams, omdat er nog drie grote branden niet onder controle zijn. Onbekend is hoeveel mensen zich daar bevinden.

Branden komen vaker voor in Hawaï, maar van deze orde is ongewoon. Maui werd deze week overvallen door de combinatie van een zeer droge zomer en sterke wind afkomstig van de orkaan Dora, die het eiland aan de zuidkant passeerde.

De branden die het eiland dinsdag overvielen, zijn nu de dodelijkste branden in de VS sinds 2018, toen er in Californië 85 mensen om het leven kwamen bij de zogeheten 'Camp Fire'. De stad Lahaina, gesticht in de 18e eeuw, is volgens gouverneur Josh Green "vrijwel geheel verwoest. We zijn er kapot van." Lahaina is een geliefde reisbestemming, er komen jaarlijks zo'n 2 miljoen toeristen.

Tiffany Winn, de eigenaar van een toeristenwinkel in Lahaina, zegt tegen persbureau AP dat ze bij het inspecteren van de schade aan haar winkel een rij uitgebrande auto's tegenkwam, sommige met omgekomen inzittenden er nog in. "Die probeerden te vluchten, maar kwamen vast te zitten in het verkeer." Andere getuigen zeggen dat de brand hun huis al bereikt had, op het moment dat ze het brandalarm hoorden.

"Orkanen, aardbevingen en tsunami's zijn we hier wel gewend", zegt Van Delden nuchter. "We hebben hier de noordoostelijke wind en die is nu aangewakkerd door de orkaan. Waar de wind normaal zo'n 30 kilometer per uur is, was dat nu 130 kilometer per uur."

President Biden heeft de branden bestempeld tot een "grote ramp". "Iedereen die een geliefde verloren heeft, of wiens huis beschadigd of vernield is, zal onmiddellijk hulp krijgen." Hij heeft de federale rampendienst FEMA geïnstrueerd om snel meer hulpverleners naar het eiland te sturen.