Dodental Maui loopt op tot 53, tientallen mensen gewond

Bij de bosbranden op het Hawaiiaanse eiland Maui zijn nu ten minste 53 doden gevallen, zo melden autoriteiten. Er vielen tientallen gewonden, onder wie ook mensen in levensgevaar. En er zijn nog steeds gebieden die niet bereikt kunnen worden door reddingsteams, aangezien er nog drie grote branden niet onder controle zijn. Onbekend is hoeveel mensen zich in die gebieden bevinden.

De branden die het eiland afgelopen dinsdag overvielen, zijn nu de dodelijkste bosbranden in de VS sinds 2018, toen er in Californië 85 mensen om het leven kwamen bij de zogeheten 'Camp Fire'. De historische stad Lahaina, gesticht in de 18e eeuw en populair onder toeristen, is volgens gouverneur Josh Green "vrijwel geheel verwoest. We zijn er ziek van."

Droge zomer, harde wind

Bosbranden komen vaker voor in Hawaii, maar Maui werd deze week overvallen door de combinatie van een zeer droge zomer en sterke wind afkomstig van de orkaan Dora, die het eiland aan de zuidkant passeerde. Toen de brand ontstond, verspreidde die zich daardoor veel sneller dan inwoners gewend waren. Veel inwoners van Lahaina hadden dinsdag slechts minuten de tijd om hun huis te verlaten.

Volgens experts is de kans op zulk extreem weer veel groter geworden door klimaatverandering.

Vast in verkeer

Tiffany Winn, de eigenaar van een toeristenwinkel in Lahaina, zegt tegen persbureau AP dat ze bij het inspecteren van de schade aan haar winkel een rij uitgebrande auto's tegenkwam, sommige met overleden passagiers er nog in. "Die probeerden te vluchten, maar kwamen vast te zitten in het verkeer." Andere getuigen zeggen dat de brand hun huis al bereikt had, op het moment dat ze het brandalarm hoorden.

President Biden heeft de branden inmiddels bestempeld tot een "grote ramp. Iedereen die een geliefde verloren heeft, of wiens huis beschadigd of vernield is, zal onmiddellijk hulp krijgen." Hij zegt de federale rampendienst FEMA te hebben geïnstrueerd om snel meer reddingswerkers naar het eiland te brengen.