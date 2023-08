Rusland lanceert met succes maanlander Loena-25, eerste in bijna 50 jaar

Het wordt een race tegen een soortgelijke maanlander van India, die naar verwachting op dezelfde dag in hetzelfde gebied zal landen. De Indiase raket werd al op 14 juli gelanceerd, en doet er langer over om op zijn bestemming aan te komen.

De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos verwacht dat de raket er nu vijf dagen over doet om de maan te bereiken, waarna de maanlander naar verwachting op 23 augustus zal neerdalen in de buurt van de zuidpool van de maan.

Rusland heeft met succes de raket gelanceerd die maanlander Loena-25 naar de zuidpool van de maan moet brengen. Om 01.11 uur Nederlandse tijd werd de raket zonder incidenten gelanceerd vanuit Vostotsjny, dicht bij de Chinese grens in het verre oosten van Rusland. Het is de eerste Russische missie naar de maan in 47 jaar.

Ruimtestation

De Loena-25-missie moet informatie opleveren over het maken van een zachte landing in het zuidpoolgebied van de maan. Dat gebied is mogelijk een geschikte plek voor de vestiging van een ruimtestation, omdat er vermoedelijk voldoende ijs aanwezig is om water en zuurstof uit te halen.

De lancering is al jaren uitgesteld. De oorspronkelijke lanceerdatum was in 2012. De laatste keer dat een Russische sonde op de maan stond was in 1976, in de Sovjettijd. Loena-24 bracht toen 170 gram maanbodem naar de aarde.

Het was de bedoeling dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aan dit project zou meedoen. Nadat Rusland in februari vorig jaar Oekraïne was binnengevallen, trok de ESA zich terug.

Zo zag de maanlander eruit voor de lancering: