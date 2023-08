Gewonden bij schiet- en steekincidenten regio Rotterdam

Bij een schietincident in Rotterdam is een gewonde gevallen, zo meldt de Rotterdamse politie. Rond 22.30 uur werd een persoon neergeschoten aan de Rijtuigweg, in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is of het om een man of vrouw gaat, en hoe deze persoon er nu aan toe is. De politie heeft nog niemand aangehouden, en zoekt getuigen van het incident.

Eerder op de avond was er ook een steekincident in het nabijgelegen dorp Rhoon, ten zuiden van Rotterdam. Daar werd rond 18.30 uur een 15-jarige jongen uit Den Haag aangetroffen met meerdere steekwonden. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar, en kon een signalement geven van de daders.

Kort daarna konden in het naastgelegen dorp Poortugaal drie verdachten worden aangehouden: een 14-jarige jongen uit Spijkenisse, een 15-jarige uit Dordrecht en een 15-jarige uit Rotterdam. Wat hun relatie met het slachtoffer is en hun rol in het steekincident, is nog niet bekend. Ook hier is de politie nog op zoek naar getuigen.