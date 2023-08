Twee mannen onwel in Amsterdam, vermoedelijk door drugslab

In Amsterdam zijn vanavond twee mannen onwel geworden, vermoedelijk nadat zij in een drugslab met chemicaliën in contact zijn gekomen, meldt de politie. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd.

De politie kreeg een melding binnen over twee mannen die onwel waren geworden in een kelderbox aan de Pieter Calandlaan, in het stadsdeel Nieuw-West. Kort daarop werd een deel van de straat en een huizenblok door de politie afgezet, meldt AT5.

De twee mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk drugs werden geproduceerd in de kelder. Verschillende specialistische diensten zijn opgeroepen om te assisteren, meldt NH Nieuws.