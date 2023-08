FC Twente na simpele zege op Riga FC met één been in play-offs Conference League

Als Twente daadwerkelijk de play-offs haalt, dan is daarin mogelijk Fenerbahçe de tegenstander. De Turken klopten NK Maribor in Istanbul met 3-1, mede door een benutte penalty van voormalig Ajax-aanvoerder Dusan Tadic in blessuretijd.

Na de uitputtingsslag in Stockholm tegen Hammarby IF, met een hoofdrol voor Sem Steijn in de verlenging, leek Riga FC op papier een veel makkelijker te nemen horde voor de ploeg van trainer Joseph Oosting.

Vak-P leeg

De koploper van de Letse competitie beperkte zich voornamelijk tot verdedigen in de Grolsch Veste, waar Vak-P leeg bleef wegens de eerdere ongeregeldheden na het thuisduel met Hammarby IF.

De 1-0 viel snel en kwam van de voet van Sampsted. De IJslandse rechtsback rondde een fraaie aanval beheerst af. Sampsted verving achterin de geblesseerde Gijs Smal, waardoor Joshua Brenet naar links verhuisde.