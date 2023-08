CDA-voorzitter Huibers stapt op na kritiek op procedure nieuwe lijsttrekker

Voorzitter Hans Huibers van het CDA stapt op, bevestigt een woordvoerder van de partij aan de NOS na berichtgeving van het AD. Hij zegt in een verklaring dat hij op een partijcongres in september zijn vertrek wilde aankondigen, maar dat nu al doet na mediaberichten "met halve en hele onwaarheden over dingen die niet goed zouden zijn gegaan".

"Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo'n omgeving kan en wil ik niet werken", aldus Huibers. Hij spreekt in de verklaring verder de hoop uit dat de partij "als één team achter de nieuwe lijsttrekker gaat staan".

Maandag maakt het CDA bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Huibers kreeg de afgelopen tijd kritiek op de procedure van die belangrijke politieke post.

Het landelijke partijbestuur zegt in een reactie dat Huibers "onder moeilijke omstandigheden initiatieven heeft ondernomen om het herstel van de partij (...) in gang te zetten".

Vicevoorzitter Mark Buck is de komende tijd waarnemend CDA-voorzitter, zegt het bestuur.