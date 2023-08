'Chaos' in Ecuador na moord op politicus, zes Colombianen opgepakt

De moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio hakt erin bij de bevolking van Ecuador, vertelt de Vlaamse journalist Ernesto Rodriguez Amari vanuit de hoofdstad Quito. Na een toespraak werd Villavicencio gisteren op straat vermoord. De politie meldt dat één verdachte dood is en zes andere verdachten, allen Colombianen, zijn gearresteerd.

"Villavicencio heeft een aantal keer verkondigd dat de veiligheid van Ecuador in gevaar is. Niet alleen voor politici, maar ook voor de bevolking", vertelt Rodriguez Amari in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Dat blijkt ook uit de laatste toespraak die Villavicencio (59) gisteren gaf in een school in Quito. Daarin zei de presidentskandidaat dat democratie een prijs heeft, "namelijk ons leven".

Daarna werd er buiten een kogelregen op hem afgevuurd. Er raakten tien mensen gewond en drie mensen, inclusief Villavicencio, kwamen om het leven. Voor de Vlaamse journalist voelt het alsof hij aan de dood is ontsnapt. Hij zou de presidentskandidaat eigenlijk gistermiddag interviewen, maar dat gesprek werd verplaatst naar een later moment op de dag, waardoor hij niet in het geweld terechtkwam.

Chaos en rouw

Na het incident heeft de huidige president Guillermo Lasso drie dagen van nationale rouw afgekondigd en de noodtoestand uitgeroepen in het land.

"Er is chaos", vertelt Latijns-Amerika-deskundige Rodriguez Amari. "Politie en leger zijn opgeroepen om de veiligheid van de Ecuadorianen te garanderen. Maar de bevolking vindt dat de maatregelen die de president nu heeft genomen te laat zijn. Ecuador zit in rouw."

Los Lobos eist aanslag op

De drugsbende Los Lobos zou de aanslag inmiddels hebben opgeëist. In een video waarschuwen tientallen gewapende, gemaskerde mannen dat andere politici ook uit moeten kijken. Ze richten zich in het bijzonder tot presidentskandidaat Jan Topic. "Kijk maar uit Jan Topic, jij vuile hond. Als jij je als presidentskandidaat niet aan je woord houdt, ben jij de volgende."

De authenticiteit van die video werd echter door Ecuadoriaanse authoriteiten niet bevestigd, en in een andere video - eveneens ongeverifiëerd - zou de bende zich hebben gedistantiëerd van de moord op Villavicencio.

Het is de eerste keer dat een presidentskandidaat in Ecuador wordt vermoord. Het is al langere tijd onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Zo werd twee weken geleden de burgemeester van de stad Manta vermoord. "En verschillende burgemeesters zitten in het buitenland vanwege doodsbedreigingen", legt Rodriguez Amari uit.

Drugshandel

De drugshandel is de belangrijkste oorzaak van de onrust. Ecuador is een nieuw knooppunt in de cocaïnesmokkel. Het land verhandelt drugs uit buurlanden Colombia en Peru naar Europese landen als België en Nederland. Zo werd vandaag nog bekend dat in juli de grootste drugsvondst ooit in Nederland werd gedaan. Ruim 8000 kilo cocaïne was vanuit Peru via Ecuador in Rotterdam terechtgekomen.

De meningen over de aankomende verkiezingen zijn verdeeld. "Sommige mensen vragen om de verkiezingen op pauze te zetten. Een ander deel van de bevolking vindt dat de verkiezingen moeten doorgaan", legt Rodriguez Amari uit. De verkiezingen staan gepland voor 20 augustus.

Nieuwsuur maakte kort geleden nog deze video over de opkomende drugshandel in Ecuador: