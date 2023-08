Matig AZ boekt magere uitzege op Santa Coloma in voorronde Conference League

Santa Coloma had geschiedenis geschreven door als eerste Andorrese club twee Europese kwalificatieronden te overleven. Zowel tegen Penybont uit Wales als tegen Sutjeska uit Montenegro kwam het beter voor de dag in de noodzakelijk geworden verlenging.

AZ is de nieuwe Europese campagne matig begonnen. In de derde voorronde van de Conference League, waarin de Alkmaarders vorig seizoen tot de laatste vier reikten, werd weliswaar FC Santa Coloma met 1-0 verslagen, maar het vertoonde spel in Andorra stemde geenszins vrolijk.

Verder dan een te hoog ingeschoten vrije trap van Jesper Karlsson vlak voor rust kwam AZ niet. Aan de andere kant had spits Eloy Gila - een van de acht Spanjaarden in de basis bij Santa Coloma - al na zes minuten de hoek voor het uitzoeken, maar hij kopte naast.

De profs uit Nederland leverden echter een zouteloze eerste helft af, waarin de 37-jarige doelman Josep Gomes, die in 2012 tijdens het WK-kwalificatieduel met Oranje in Rotterdam (3-0) treffers van Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar en Ruben Schaken te incasseren kreeg, geen enkele keer handelend hoefde op te treden.

AZ kon op zijn beurt ondanks het vertrek van Sam Beukema (Bologna), Milos Kerkez (Bournemouth) en Tijjani Reijnders (AC Milan) terugkijken op een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin geen enkele nederlaag geïncasseerd hoefde te worden. De ploeg was dan ook met het nodige zelfvertrouwen afgereisd naar het ministaatje in de Pyreneeën om de strijd aan te binden met de nummer drie van Andorra.

Ook het begin van de tweede helft was voor de thuisploeg. Een schuiver van Iván Garrido, de man die Santa Coloma door beide verlengingen had geloodst, dwong AZ-doelman Mathew Ryan tot een duik naar de hoek. Even later stond de Australiër ook paraat bij een indraaiende vrije trap van aanvoerder Daniel Toribio.

AZ leek wakker geschud en Yukinari Sugawara trof met een ziedend schot net geen doel. Maar het bleef aanvallend krachteloos en fantasieloos wat de mannen van trainer Pascal Jansen lieten zien.

Toch kwam de nauwelijks verdiend te noemen 0-1 op het scorebord. Sugawara joeg een kwartier voor tijd een vrije trap van links hard het strafschopgebied in, waar invaller Djordje Mihailovic de bal met het hoofd verlengde.

Arouca of Brann

AZ, dat zondag de competitie begint met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, zal na de nipte zege buitenshuis het karwei ongetwijfeld in eigen stadion afmaken. In de play-offs stuit het dan op de winnaar van de tweestrijd tussen het Portugese FC Arouca en het Noorse Brann Bergen. Arouca won het eerste duel met 2-1.