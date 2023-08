West-Afrikaanse landen houden alle opties open na staatsgreep Niger

West-Afrikaanse landen verenigd in Ecowas houden twee weken na de staatsgreep in Niger alle opties open, zegt de Nigeriaanse president Tinubu, "inclusief geweld, als laatste optie". Tegelijkertijd wordt een gezamenlijk leger opgedragen om paraat te staan.

Dat is de uitkomst van de Ecowas-top in Nigeria. Het samenwerkingsverband had de junta in Niger een deadline opgelegd: afgelopen zondagavond moest de afgezette president Bazoum weer aan de macht zijn gebracht. Ecowas dreigde met militair ingrijpen als dit niet zou gebeuren. Sindsdien zijn er geen troepen het land binnengetrokken, maar het dreigement hangt nog wel in de lucht.

Het overleg werd in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja gehouden, als reactie op het verlopen van de deadline.

Vreedzame oplossing

Tinubu zei aan het einde van het overleg dat Ecowas buurland Niger "blijft steunen in zijn weg naar een stabiele democratie". "Ik hoop dat we door onze samenwerking tot een vreedzame oplossing kunnen komen."

Na zijn toespraak werd een verklaring voorgelezen waarin de 'onmiddellijke' activering van Ecowas-troepen werd bekendgemaakt. In een verklaring die daarna werd voorgelezen werd weer gesproken over "vreedzame middelen" om de orde te herstellen.

Onder meer de VN-Veiligheidsraad heeft de coup sterk veroordeeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken pleit voor een "diplomatieke oplossing" voor de situatie.

Dreigementen

Volgens anonieme bronnen dreigt de junta in Niger de afgezette president Bazoum te doden als andere landen Niger zouden binnenvallen, schrijft persbureau AP vandaag.

De junta heeft afgelopen zondag het luchtruim gesloten. Een woordvoerder van de militaire regering zei toen dat op elke poging om het luchtruim te schenden "onmiddellijk en krachtig" zal worden gereageerd.

De democratisch gekozen president Bazoum werd twee weken geleden afgezet door het leger. Daarna heeft coupleider en generaal Tiani een nieuwe premier naar voren geschoven.

Bazoum zou met zijn gezin onder 'wrede' en 'inhumane' omstandigheden worden vastgehouden in zijn huis, zegt zijn partij, de PNDS-Tarayya. Het gezin zou zijn afgesloten van water en stroom en het voedsel zou op raken.